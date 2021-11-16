 

Климкин предсказал «взрывную интеграцию» ДНР и ЛНР в Россию

16.11.2021, 2:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти РФ своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в Россию. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с Россией», – приводит слова Климкина РИА «Новости».

«И теперь [президент РФ Владимир] Путин играет с тем, чтоб включить оккупированные территории, наверное, в союзное государство. Туда же включат и Белоруссию», – сообщил Климкин в эфире телеканала ICTV.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



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