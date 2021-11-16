 

Мнение: Ну сколько можно ждать?

16.11.2021, 2:46, Разное
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Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил о "крупном и неординарном" сосредоточении войск России у границы с Украиной. Он предупредил, что альянс внимательно следит за ситуацией, и призвал воздержаться от провокаций

Создается впечатление, что ГКЧП, который сегодня управляет Россией, в полном согласии с Западом создает почву для вооруженной провокации, целью которой станет перевод европейских стран, а затем и России к состоянию военного положения.

Если не выгорит спровоцировать вооруженные столкновения на границе Белоруссии и Польши, то возможно создание повода на границе России и Украины. И даже неважно, кто первый выстрелит — здесь ситуация из разряда «Войны никто не хотел…», тем более, что война как раз целью не является. А вот военное положение — очень даже.

Управление страхом имеет свои пределы. В Европе с ее «орднунгом» удалось большую часть населения и проколоть, и оцифровать. Однако остаются те, кто категорически с этим не согласен, хотя их удалось маргинализовать и перевести в разряд меньшинства. Их никто не будет убеждать, уговаривать и даже принуждать. Их будут изолировать — и военное положение для этого — идеальный механизм.

С Россией ситуация принципиально иная. Маргинализовать и свести к меньшинству противников вакцинации не удалось. Тем более не удается принудить к согласию на оцифровку. По-прежнему протестующие и «отказники» составляют большинство населения страны и более того — протесты набирают силу. В таких условиях изолировать противников невозможно, и более того: попытка сделать это может привести к обратному эффекту. Безусловно, всегда найдется немалая часть военных и уж тем более сотрудников карательных органов, готовых расстреливать людей. Соколы Путина натренированы в Сирии ковровым бомбардировкам гражданского населения. В строю уголовные формирования частных наемников, прошедших «обкатку» и умеющих резать головы и сжигать живьем. Но нет гарантий, что отдельные части откажутся убивать своих граждан, а может, и не только отдельные. Если бы режим сумел достичь «коллективного иммунитета» в 80%, как это и было запланировано, задавить меньшинство было бы по силам даже хилому путинскому фашизму. Но «коллективный иммунитет» даже по официальным данным под 40% – в два раза ниже. А значит — порядка 60% населения остается в числе врагов режима. Это десятки миллионов человек, изолировать которых невозможно.

Но деваться некуда. Европа ждать не может. Ей нужно тушить своих протестующих, и ей нужен повод. Две потенциальные точки, где этот повод может быть создан — граница Белоруссии и Польши и теперь вот граница Украины и России. Информация о том, что провокации возможны, идет последние недели достаточно плотно, а в последние дни — так вообще не скрываясь.

Собственно, и предупреждение Столтенберга можно расценивать как неприкрытый окрик из Брюсселя: ну что вы там тянете? Сколько вас можно ждать?

Источник: Эль Мюрид



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