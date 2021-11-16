 

В Польше задержали украинца, разрисовавшего памятник Пилсудскому – СМИ

16.11.2021, 2:12, Новости дня
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Позже информацию подтвердил министр юстиции Польши Збигнев Зебро. 

По данным RMF24, вандалов было несколько, они прибыли в Краков за день до осквернения памятника. В ночь на 6 ноября они разрисовали памятник, после чего сразу же покинули город. 

Журналисты выяснили, что задержанный – гражданин Украины. Мужчина утверждает, что получил задание осквернить памятник Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.

Зебро на пресс-конференции сказал, что заказчики акции “находятся за границей”, и уточнил, что это не непосредственная граница с Польшей, а “дальняя граница”.

Второй злоумышленник находится в розыске. Он, по данным правоохранителей, уже покинул Польшу.

Контекст:

На постаменте Пилсудскому вандалы нарисовали букву “N”, четырех легионеров окрасили в сине-желтый цвет.

Возле памятника правоохранители обнаружили картон с надписью на украинском языке: “Польша не только для панов”. “Это не доказательство того, что преступники были украинцами”, – сообщили сразу после инцидента в полиции.

Памятник в Кракове сразу же отмыли. Посольство Украины в Польше осудило акт вандализма, назвав его провокацией, направленной на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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