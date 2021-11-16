 

Как в 1973 году под Москвой разбился самолет из Грузии

16.11.2021, 2:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 48 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.

Лайнер вылетел из Кутаиси в 15:41. Спустя полчаса с экипажем связался диспетчер из Воронежа и сообщил о плохих погодных условиях в Московской воздушной зоне. Экипажу самолета было предложено выбрать запасной аэродром.

Пилоты выбрали Минеральные воды, где осуществили посадку в 18:37. Там они приняли на борт еще нескольких пассажиров до столицы.

После улучшения погоды в Московской воздушной зоне экипаж получил разрешение на взлет, что и было выполнено в 20:43. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе один ребенок.

В Домодедово небо было затянуто облаками, стояла дымка, а видимость не превышала трех километров. В 22:02 Ту-104Б вошел в Московскую зону и начал медленно снижаться. Через 21 минуту лайнер достиг высоты 400 метров и начал выполнять третий разворот.

В 22:26 от диспетчера было получено указание сделать четвертый разворот. В результате маневров лайнер отклонился вправо на 10-15 градусов.

При последнем развороте отклонение составило 30-45 градусов. В итоге крыло самолета зацепило землю в 135 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.

Ту-104Б продолжил снижаться и столкнулся с землей передней стойкой шасси. После этого лайнер достиг взлетно-посадочной полосы, ударился передней стойкой шасси, носовой частью фюзеляжа и начал разрушаться. Основная часть корпуса загорелась.

Непосредственно в момент катастрофы погибли 5 членов экипажа и 7 пассажиров. Позже в больнице скончались еще четыре человека. Общее количество жертв составило 16 человек, ранения различной степени тяжести получил 41 пассажир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Новый остров у берегов Гренландии оказался кучей пластиковых бутылок из-под «Балтики 9»

15.11 / Составлен ТОП самых нашумевших пластических операций мировых поп-див

16.05 / На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов

18.01 / Медики рассказали, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

06.05 / Мнение: Имидж и бодинегатив

25.11 / Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом

23.09 / Мнение: Банкрот Чичваркин гастролирует с лекциями о том, как успешно вести бизнес

09.08 / Западные ученые рассказали о наличии разрыва в уровне благосостояния древних людей

19.05 / Москва передаст старую плитку для восстановления тротуаров в Секторе Газа

10.07 / Популярный препарат против коронавируса оказался неэффективным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика