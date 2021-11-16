 

Франция и Германия призвали Россию и Украину к сдержанности

16.11.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФранция и Германия призвали Россию и Украину к сдержанности в связи с сообщениями о предполагаемом росте напряженности вокруг украинской границы, говорится совместном заявлении глав французского и германского внешнеполитических ведомств.

«В связи с новыми причинами для озабоченности ввиду передвижения российских сил и военной техники вблизи Украины, министры призвали Россию занять сдержанную позицию и проявить транспарентность в отношении своей военной деятельности. Любая новая попытка посягательства на территориальную целостность Украины имела бы серьезные последствия», – приводит ТАСС текст заявления. Одновременно министры «призвали Украину к сдержанной позиции».

СМИ сообщили, что США и союзники изучают возможность введения санкций против РФ и поставок новой военной помощи Киеву в случае «возможной агрессии» против Украины, информирует Bloomberg.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы РФ и Украины.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.

В  администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что РФ никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что РФ якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках РФ у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

12.05 / В Луганской области пятиклассник ударил ножом семиклассника – полиция

28.06 / Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявили в Псковской области

27.08 / Российских журналистов отпустили после задержания в Минске

16.11 / Евросоюз может расширить список персональных санкций против белорусских чиновников до более чем 200 фамилий – Тихановская

23.09 / Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов

04.11 / В суде по MH17 хотят допросить Геращенко и Авакова

02.07 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

22.03 / После обвинений в расизме Букингемский дворец может ввести должность руководителя по вопросам разнообразия – СМИ

26.08 / Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика