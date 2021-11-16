Премьер Чехии рассказал о состоянии здоровья Земана

Здоровье президента Чехии Милоша Земана, которого госпитализировали более одного месяца назад, значительно улучшилось, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Я был рад и удивлен, когда увидел, как хорошо выглядит господин президент и как улучшилось его здоровье. Я его не видел с 10 октября, когда он был доставлен в госпиталь», – отметил он, передает ТАСС.

Бабиш первым навестил главу государства после его перевода несколькими часами ранее в обычную палату, в которой разрешен прием посетителей.

Напомним, 4 ноября 77-летний Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

СМИ сообщали, что Земан заявил, что чувствует себя хорошо и надеется исполнять свои обязанности до конца срока в 2023 году.

5 ноября стало известно, что Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.