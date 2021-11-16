 

Церковь отказалась от полной удаленки

16.11.2021, 1:26, Разное
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Русская православная церковь не может полностью уйти на удаленку, уточнили в ее отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

По словам главы отдела Владимира Легойды, трансляция службы не может полноценно заменить личного присутствия в храме: там совершаются таинства. Хотя частично РПЦ на удаленку перешла довольно давно. Священство активно пользуется интернетом и девайсами. В пандемию начались встречи с прихожанами в Зуме и даже Священный Синод стал заседать онлайн. А уж молитвослов или четки 108 купить в церковном интернет-магазине и вовсе просто.

Исповедь по телефону в виде исключения возможна, хотя это также одно из семи таинств и предполагает контакт между исповедующимся и духовником. Однако бывает, что исповедаться надо срочно и не у любого батюшки, а до своего духовника три тысячи километров. Табу на исповедь онлайн в эпоху высоких технологий нет и в особых обстоятельствах многие священники пойдут на это, отметил Владимир Легойда.

Интерфакс

Ненадежный источник: РИА Fognews



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