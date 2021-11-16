ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

Об этом говорится в промежуточном отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Заключение ВСК на брифинге 15 ноября зачитала ее глава, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая, пишет УНИАН и “Укринформ”.

При этом она не уточнила, что именно и как именно ненадлежаще организовали в плане обороны от российской агрессии.

По словам Безуглой, ВСК установила, что Иловайская трагедия в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей.

По мнению ВСК, события под Иловайском в значительной степени обусловили: невведение военного положения (привело к дезорганизации управления военными действиями); ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Безуглая отметила, что ВСК Рады продолжит работу по вопросу Иловайской трагедии, после чего будут опубликованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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