 

Фонд «Круг добра» в ОП обсудил с лидерами фармрынка прозрачность закупок лекарств

16.11.2021, 1:07, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНикаких преференций в отношении тех или иных дистрибьюторов нет и быть не может, единственное требование к поставщику – соблюдение прозрачных и заранее оговоренных условий, сообщил председатель правления фонда «Круг добра» на консультативной встрече с фармкрмпаниями в ОП РФ.

Участниками встречи в Общественной палате «Фонд «Круг добра»: прозрачность и оперативность закупок лекарственных препаратов для тяжелобольных детей» стали все ведущие фармацевтические компании, работающие на российском рынке, производители дорогостоящих лекарственных препаратов для детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями, а также представители органов исполнительной власти, пациентских организаций и профильных НКО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, за неполный год работы фонда принято положительное решение, закуплено или законтрактованы поставки лекарственных препаратов для более 1700 детей с тяжелыми хроническими, в том числе редкими, заболеваниями. Около 38 млрд рублей направлено на закупки лекарств и лечение несовершеннолетних. В перечень фонда включено 44 заболевания и 33 препарата. Дети во всех 85 регионах РФ получают помощь от «Круга добра».

Ткаченко отметил, что «Круг добра» уже столкнулся с попытками давления на Фонд, с неэтичным поведением дистрибьюторов, добивающихся эксклюзивных прав на поставку лекарственных препаратов. По его словам, поставщиков, которые могут ввезти дорогостоящий лекарственный препарат в Россию и доставить его с соблюдением зачастую крайне жестких требований по хранению, страхованию в определенное медицинское учреждение, не так много, и дистрибьютора таких препаратов выбирает, как правило, сам фармпроизводитель.

«Задачей фонда при этом остается организовать поставку и проконтролировать качественное исполнение контракта, при этом никаких преференций в отношении тех или иных дистрибьюторов нет и быть не может, единственное требование к поставщику – соблюдение прозрачных и заранее оговоренных условий поставок», – сообщил Ткаченко.

Он подчеркнул, что отечественные производители и локализованная продукция отсутствуют в структуре потребления.

«Это несправедливо, когда такие огромные суммы, собранные в качестве налогов с граждан, получают западные производители и дистрибьюторы. Мы будем включать вопрос локализации производства в повестку всех переговоров Фонда с поставщиками лекарств», – отметил Ткаченко.

В настоящий момент все переговоры фонда идут напрямую либо с производителями, либо c дистрибьюторами, входящими в топ-5 компаний на бюджетном рынке России.

Опыт работы, накопленный фондом, выявил «зоны развития» во взаимоотношениях между участниками процесса лекарственного обеспечения детей. В 2022 году планируется принятие административного регламента и внутренних политик; повышение оперативности поставок лекарственных препаратов; расширение перечня тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, с которыми работает Фонд; укрепление работы с российскими регионами.

«Для нас важно, чтобы ни один ребенок, нуждающийся в лечении, не выпал из системы оказания медицинской помощи. Мы сотрудничаем со всеми органами здравоохранения в регионах России, нам помогают общественные организации. Я рассчитываю на конструктивное взаимодействие со всеми участниками фармацевтического рынка», – сообщил Александр Ткаченко.



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