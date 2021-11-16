 

Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью

16.11.2021, 1:07, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа границе Польши ожидают штурма границы со стороны Белоруссии ночью, сообщила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», – цитирует ее РИА «Новости».

Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.

До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что РФ связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский сообщил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.



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