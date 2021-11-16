Суд назначил 5 лет колонии-поселения сбившей троих детей москвичке

Суд вынес решение осудить на 5 лет колонии-поселения Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Напомним, авария произошла 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево. Девушка за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. Младшему было девять месяцев, а старшим по три и четыре года. Двое детей позже скончались в больнице. Самый младший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Согласно предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил водителя на два месяца под домашний арест.

Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась передавать дело в Следственный комитет, о чем ведомство просило не раз.

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