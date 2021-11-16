 

Суд назначил 5 лет колонии-поселения сбившей троих детей москвичке

16.11.2021, 1:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд вынес решение осудить на 5 лет колонии-поселения Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Напомним, авария произошла 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево. Девушка за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. Младшему было девять месяцев, а старшим по три и четыре года. Двое детей позже скончались в больнице. Самый младший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 

Согласно предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил водителя на два месяца под домашний арест.

Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась передавать дело в Следственный комитет, о чем ведомство просило не раз.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему уголовное дело стало таким резонансным, вызвав возмущение среди политиков и блогеров. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / В Польше открылся передовой штаб 5-го армейского корпуса США

01.10 / Москва предупредила Берлин о риске «обрушения отношений»

04.02 / Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео

03.08 / Верховный лидер Ирана утвердил нового президента страны

21.08 / Афганская правозащитница – если бы Байден подождал месяц, можно было бы прийти к соглашению с «Талибаном»

13.08 / Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

11.09 / “Без бумажки, чтобы дурь каждого была видна”. Верещук фразой Петра I вызвала Кличко на дебаты

01.07 / Явка в Москве достигла 48,73%

08.07 / Определился второй финалист Евро 2020. Англия переиграла Данию

12.07 / Президент Кубы на фоне протестов заявил о готовности драться и умереть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика