Стала известна реакция на появление рекламы биг-мака с беконом на фоне мечети
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Эта пища не соответствует религиозным нормам ислама, но жалоб на «оскорбительное» содержание рекламы от мусульман не поступало, прокомментировала представитель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ России) Диляра Ахметова ситуацию с размещением на фоне мечети рекламы биг-мака с беконом.
Ахметова сообщила, что в структуры Духовного управления мусульман не поступало жалоб на «оскорбительное» содержание рекламы, передает «Ридус».
По ее словам, обращаться из-за этого в государственные надзорные органы нет смысла.
«Живем мы в светском государстве, и по его законам регулируются материалы рекламного содержания. Здесь можно только сожалеть, что оператор рекламных площадей не проявил чуткости в отношении возможных эмоций со стороны мусульман, которые посещают мечеть. Но как таковое нарушение законодательства здесь вряд ли можно увидеть», – подчеркнула Ахметова.
Ранее в социальных сетях была опубликована фотография, сделанная на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. На снимке на фоне городской соборной мечети можно наблюдать автобусную остановку, на стене которой красуется рекламный плакат «Макдоналдс», приглашающий попробовать «Биг Мак бекон».
Напомним, в 2019 году кафе в Перми убрало из своих страниц в соцсетях рекламу «божественной шаурмы» после заявления Пермской епархии Русской православной церкви.
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