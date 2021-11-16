Стала известна реакция на появление рекламы биг-мака с беконом на фоне мечети

Эта пища не соответствует религиозным нормам ислама, но жалоб на «оскорбительное» содержание рекламы от мусульман не поступало, прокомментировала представитель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ России) Диляра Ахметова ситуацию с размещением на фоне мечети рекламы биг-мака с беконом.

Ахметова сообщила, что в структуры Духовного управления мусульман не поступало жалоб на «оскорбительное» содержание рекламы, передает «Ридус».

По ее словам, обращаться из-за этого в государственные надзорные органы нет смысла.

«Живем мы в светском государстве, и по его законам регулируются материалы рекламного содержания. Здесь можно только сожалеть, что оператор рекламных площадей не проявил чуткости в отношении возможных эмоций со стороны мусульман, которые посещают мечеть. Но как таковое нарушение законодательства здесь вряд ли можно увидеть», – подчеркнула Ахметова.

Ранее в социальных сетях была опубликована фотография, сделанная на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. На снимке на фоне городской соборной мечети можно наблюдать автобусную остановку, на стене которой красуется рекламный плакат «Макдоналдс», приглашающий попробовать «Биг Мак бекон».

Напомним, в 2019 году кафе в Перми убрало из своих страниц в соцсетях рекламу «божественной шаурмы» после заявления Пермской епархии Русской православной церкви.