Белый трюфель стал главным лотом на аукционе в Италии

Белый трюфель весом 830 грамм был продан за 103 тыс. евро на ежегодном благотворительном аукционе в итальянском регионе Пьемонт.

Общая сумма средств, вырученных на аукционе, где были представлены и другие лоты с редкими грибами, составила более 457 тыс. евро, передает РИА «Новости».

Российская площадка уже 22-го по счету аукциона, как сообщило посольство Италии в Москве, позволила собрать около 1 млн рублей, которые будет переданы в детский онкологический центр имени Дмитрия Рогачева.

Трансляция мероприятия, в котором при помощи прямого включения приняли участи Москва, Сингапур и Гонконг, велась на Facebook-странице замка Гринцане Кавур.

Главный лот аукциона достался гонконгскому предпринимателю. Одним из наиболее запоминающихся моментов торгов стал инцидент с белым трюфелем весом в 230 грамм, который ведущий торгов уронил на пол, когда цена на него превысила 5 тыс. евро. Продавец, вовремя сориентировавшись, в шутку спросил в зале скотч, однако ценный гриб остался цел, потеряв всего несколько крупиц.

Ранее сообщалось, что самый большой итальянский белый трюфель урожая этого года весом 1 кг достался покупателю из Китая за 200 тыс. долларов.