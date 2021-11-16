 

CNN – коронавирус повлиял — в США в сентябре с работы уволились рекордные 4,4 млн человек

16.11.2021, 0:40, Новости дня
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Несмотря на рост цен, в сентябре в США зафиксировано рекордное число увольнений — 4,4 миллионов случаев, передаёт CNN. Как поясняет канал, происходит это потому, что из-за пандемии у людей изменилось представление о работе, кроме того, компании сейчас отчаянно ищут людей и пытаются заполнить все имеющиеся у них вакансии.

На фоне того, как Белый дом признал рост цен тревожной и серьёзной проблемой, этим утром были опубликованы данные, которые вызывают некоторое недоумение. Министерство труда сообщило о том, что в сентябре с работы уволилось рекордное число американцев — 4,4 миллиона человек.

С нами на связи корреспондент CNN Мэтт Иган. Мэтт, всё это кажется парадоксальным, ведь, если подумать, из-за растущих цен люди должны ещё больше нуждаться в работе и постоянном доходе. Как бы вы это объяснили?

МЭТТ ИГАН, корреспондент CNN: Ана, нет сомнения в том, что инфляция есть и что она вызывает огорчение у рядовых американцев. Однако в то же самое время COVID изменил представления людей о работе.

Американцы требуют более высокой зарплаты, более добротного соцпакета, более гибкой рабочей структуры. И, будем честны, многие люди прямо сейчас чувствуют выгорание. И вот мы уже наблюдаем, как в сентябре с работы уволились 4,4 миллиона американцев. Ошеломляющие данные, особенно если учесть, что предыдущий рекорд был установлен всего месяц назад.

И обратите внимание на то, какие сектора более всего пострадали от увольнений: сфера искусств и развлечений, сфера обслуживания, госорганы и органы местного самоуправления. Дело в том, что компании отчаянно ищут людей и пытаются заполнить все имеющиеся вакансии. Благодаря этому у рабочих появился невероятный рычаг влияния, и они это знают и не стесняются им пользоваться.

В долгосрочной перспективе это хорошо в том плане, что люди находят работу, которая им больше нравится, и что сотрудники таких компаний будут чувствовать себя более счастливыми. И, может быть, нам даже удастся сократить неравенство. Однако в краткосрочной перспективе всё это лишь усложнит ситуацию с перезапуском экономики, цепочками поставок и инфляцией.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.



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