Одно из предприятий “Киевметростроя” обвинило частного исполнителя в мошенничестве – СМИ

“Предприятие ООО “Дом строительных материалов” с уставным фондом 2 тыс. грн воспользовалось сменой руководства АО “Киевметрострой” и, подделав документы, обратилось в Хозяйственный суд Киева с целью взыскать с метростроевцев несуществующий долг на сумму 5 млн грн за работы, которые никогда не проводились. Удивительно, но суд вынес решение в пользу ООО”, – сообщили сотрудники комбината в комментарии журналистам.

ASPI news пишет, что юристы “Киевметростроя” обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Издание отмечает, что по новому законодательству частных исполнителей стало много и “деятельность части из них уже похожа на сделки черных коллекторов”.

“Иванов, чтобы заработать 500 тыс. грн мошеннических средств, даже не читал решение суда, где указано взыскать средства с одного предприятия с другим идентификационным кодом, но в исполнительное решение он вписал совсем другое предприятие с другим кодом! О чем предприятие заявит в правоохранительные органы о факте мошеннических действий для завладения средствами в особо крупных размерах, превышения данным лицом своих служебных полномочий. Также метростроевцы обратились в Минюст об отмене разрешения на выполнение Ивановым данного вида деятельности, – цитирует сайт сотрудников предприятия. – На скринах документов видно, что в решении суда указано одно предприятие, а в исполнительном производстве – совсем другое”.

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Фото: aspi.com.ua



Фото: aspi.com.ua

Рабочие, среди которых, как отмечает ASPI news, есть демобилизованные участники АТО, пообещали “в ближайшее время прийти в офис Андрея Иванова и задать ему вопрос, почему он не желает жить и работать по закону”.

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