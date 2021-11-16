 

Зеленский: Государство никого не оставит без света и тепла

16.11.2021, 0:26, Новости дня
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“Государство никого не оставит без света и тепла. Здесь тоже все просто, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис… Государство подготовило атомную энергетику. За последние недели запущены два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС”, – сказал президент.

Он добавил, что еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели до конца ноября.

“Отключения света могут пугать только тех, у кого отключены логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще. Это бережет и нервы, и электроэнергию”, – заявил он.

Контекст:

5 ноября, как пишет “Укринформ”, пресс-служба “Укрэнерго” опровергала возможность веерных отключений. 

“Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК “Укрэнерго” не вводил и вводить не собирается”, – подчеркивали в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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