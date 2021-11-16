 

“Копия мама”. Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку

16.11.2021, 0:26, Новости дня
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“Вот она – маленькая девочка, которая сейчас сидит у меня на ручках. И она такая сладкая”, – прокомментировала 48-летняя Королева видео, а в подписи к публикации отметила, что ровно год пролетел с ее африканского путешествия, которое было “экстремальным и незабываемым”, и за которое она благодарна жизни.

На остальных видео певица сообщает, что идет копать картошку, с ветками на голове декларирует стихотворение Некрасова “Однажды в студеную зимнюю пору”, показывает мужа – российского стриптизера Тарзана (Сергей Глушко), который “набухался”, и “хатку, по которой будет скучать”.

Подписчики певицы активно отреагировали только на видео с девочкой, ведь в сентябре 2021 года Королева сообщила, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила и родила суррогатная мать.

“Наташа, это тоже твоя? Очень симпатичная”, – написала akuinova.

“Копия мама!” – отметила nataliakapatsii.

“Наташка, она похожа на тебя”, – прокомментировала zosya_tsykunova.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

18 сентября в эфире шоу “Секрет на миллион” на российском канале НТВ Королева сообщила, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила и в октябре 2019 года родила суррогатная мать. Отцом ребенка является друг певицы, проживающий в Сан-Франциско (США) программист из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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