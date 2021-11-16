На дворе — трава, на траве — глава

В Москве дорисовывают политический пейзаж Татарстана.

Петр Саруханов / «Новая»

Встретятся нынче два жителя Татарстана, и будет им о чем взволнованно поговорить. Сразу две темы, одна беспокойнее другой: вот-вот переименуют должность президента республики, и картошка вдвое подорожала.

В чем различие этих тем? В том, что про картошку человеку можно что-то объяснить, а про президента — никак нельзя. И действительно: любое повышение цен у нас объясняют очень умело. Не важно, что дорожает (картошка, молоко, проезд в автобусе…), объяснение появляется в тот же день — экономическое, климатическое и даже философское. После философского вы будете знать, что в следующий раз подорожает раньше — яйцо или курица.

А попробуйте объяснить, зачем при наличии у людей ста проблем федеральная власть решительно взялась за сто первую. Едва собралась в Охотном Ряду новая Дума, как занялась вовсе не тем, что кандидаты в депутаты обещали перед выборами. Вроде бы ни один из них не клялся с телеэкранов, не заявлял на встречах с людьми и не писал в листовках, что безотлагательно возьмется за приведение к общему знаменателю наименований должностей руководителей регионов. Да и есть ли у избирателей такие чаяния? Скажем, в Саратовской области — губернатор, в Чувашии — глава, а в Татарстане — президент. В Татарстане, как в Америке. Да на здоровье! На здоровье населения в том числе. А со здоровьем в условиях пандемии в этих взятых для примера субъектах РФ одинаково нехорошо. Недавно все три были названы в числе десяти, где особенно резко вирус пошел на вырост.

Конечно, наименование «президент» наиболее звучное и амбициозное. К главе как-то нелепо обращаться: «Ваше Высокопревосходительство, приглашаем Вас на открытие поселковой водонапорной башни». А президента хоть Вашей Светлостью назови. Но это уже для приглашения на открытие электрической подстанции.

В девяностые годы я часто ездил в журналистские командировки в Йошкар-Олу, и пару раз меня принимал государственный секретарь Республики Марий Эл. Нигде в регионах не было государственного секретаря, а там был. Как в Америке. Да, возникли у бедной дотационной республики такие амбиции, и кто бы возражал! Правда, потом кто-то все же возразил, и эта должность исчезла. А президента республики переименовали в главу и позже отправили за взяточничество на 13 лет в колонию строгого режима.

И вряд ли там надзиратель зовет его Вашим Благородием.

Вернемся, однако, к нашей баранине. А также — к говядине, свинине, курам, маслу и другим подорожавшим продуктам. Пожалуй, я ошибочно предположил, что две темы обсуждаются жителями Татарстана наперебой. Если две, то вторая — это ковид, а никак не должность президента.

Ситуация с заболеваниями здесь такова, что местные власти помимо прочих ограничений вводят новое — невиданно суровое и немыслимо сложное для контроля: с 22 ноября войти в автобус, троллейбус или вагон метро здесь можно будет только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Пока непонятно, как пассажиры, особенно в часы пик, сумеют доказать свою законопослушность, но зато те, кто успеет протолкнуться сквозь заслон проверяющих, смогут всю дорогу обсуждать ковид и картошку. И лишь к конечной остановке, возможно, успеют сказать пару слов про то, как должен называться главный местный чиновник. А на выходе кто-то вдруг вспомнит, что Татарстан когда-то обзаводился суверенитетом. Как какая-нибудь Алабама или Небраска в Америке.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

—