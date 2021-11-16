 

Китайские ученые добились очередных успехов в термоядерном синтезе

16.11.2021, 0:04, Новости дня
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Как сообщают источники из КНР, ученые из Поднебесной добились очередных успехов, пытаясь обеспечить полный контроль над термоядерным синтезом. Данная работа очень важна для создания термоядерных реакторов, мощность которых намного выше, чем в атомных электростанциях.

Собственно говоря, такой реактор в распоряжении китайской академии наук уже имеется. Речь идет об опытной установке, на которой проводятся испытания управляемого термоядерного синтеза.

Ранее СМИ сообщали о том, что серий испытаний состоит из трех основных экспериментов. Последний из них прошел не совсем гладко, так как ученые выявили ряд неожиданных трудностей. Но работа, на которую правительство КНР выделило миллиард юаней, продолжается.



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