Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, главной темой которого стал миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС, сообщило агентство БелТА.

«Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут», – передает РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Кроме того, Лукашенко и Меркель «обсудили детально гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи».

Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировки мигрантов на границу.

До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что РФ связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский сообщил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.