Боррель пообещал не впускать в ЕС мигрантов из Белоруссии

Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», – приводит слова Борреля ТАСС.

«Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны», – сказал Боррель. Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. «Однако он (Макей) отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там», – сказал Боррель.

Отвечая на вопрос о роли РФ в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Белоруссия «пользуется поддержкой России» в этой ситуации, поскольку «глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации».

Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.

В прошлую субботу президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и ЕС смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.