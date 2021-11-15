УН – США передали Украине 80 тонн боеприпасов

Вашингтон передал Киеву 80 тонн боеприпасов в качестве военной помощи. Как сообщают «Украинские новости», в посольстве США на Украине отметили, что начиная с 2014 года Америка предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.



Facebook

США передали Украине 80 тонн боеприпасов, что является частью помощи, которую обещал Джо Байден. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится на странице Facebook посольства США на Украине.

Сегодня Украина получила из Соединённых Штатов примерно 80 тыс. кг боеприпасов. Это была четвёртая поставка Соединёнными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Байден направил на Украину в августе, говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве отметили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.