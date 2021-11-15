 

УН – США передали Украине 80 тонн боеприпасов

15.11.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон передал Киеву 80 тонн боеприпасов в качестве военной помощи. Как сообщают «Украинские новости», в посольстве США на Украине отметили, что начиная с 2014 года Америка предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.


Facebook

США передали Украине 80 тонн боеприпасов, что является частью помощи, которую обещал Джо Байден. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится на странице Facebook посольства США на Украине.

Сегодня Украина получила из Соединённых Штатов примерно 80 тыс. кг боеприпасов. Это была четвёртая поставка Соединёнными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Байден направил на Украину в августе, говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве отметили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Ракеты «Протон» будут запускать с Байконура в три раза чаще в 2021 году

10.10 / При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

05.09 / В Кремле заявили, что аннексия Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

08.10 / Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

18.01 / Захарова велела странам Запада беспокоиться о своих проблемах, а не о Навальном

08.07 / Россия пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН

30.05 / Отец Протасевича считает, что его сына били после задержания

20.10 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Скобцевой

25.06 / Беременная Осадчая показала сильно подросший живот

04.03 / НБУ повысил учетную ставку, Шмыгаль объявил о третьей волне пандемии в Украине. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика