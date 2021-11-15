 

“Муж старше жены уже выглядит”, “Супруга – куколка”. Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье

15.11.2021, 23:32, Новости дня
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Вместо подписи к публикации Галкин оставил значок в виде черного сердца.

Только за первый час после публикации подписчики поставили под фото больше 190 тысяч лайков и активно писали в комментариях комплименты Пугачевой.

“Да, муж старше жены уже выглядит”, – заметила kutsenko1531.

“Супруга – куколка”, – написала natalya_sinitsa.

“20 лет вместе – это очень круто! Максим Галкин, спасибо, что делаете Аллу Борисовну счастливой!” – прокомментировал фото zhenya_lakomkin, отмечая, что в этом году Галкин и Пугачева отмечают 20-летие отношений.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева венчались в церкви почти через шесть лет после росписи – в ноябре 2017 года.

У них двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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