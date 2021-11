Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС и договорились “координировать следующие шаги”

“Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе Европейского союза с Беларусью и другие вызовы в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак”, – написал украинский президент.

Обговорили з @CharlesMichel ситуацію на кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2021

Мишель в Twitter написал, что обсудил с Зеленским “ситуацию с безопасностью на границе с Украиной и миграционный кризис в Беларуси”.

“Наше партнерство между ЕС и Украиной непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных проблем”, – заявил он.

Discussed with president @ZelenskyyUa the security situation along Ukraine’s border and the Belarus migration crisis.

Our EU-Ukraine partnership is unwavering in the face of shared global and regional challenges. pic.twitter.com/mCG1U9cCyb

— Charles Michel (@eucopresident) November 15, 2021

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Будет усилено присутствие Госпогранслужбы. Также будут привлечены силы Нацгвардии и Нацполиции Украины.

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 14 ноября в Луцке рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью, в том числе и введение чрезвычайного положения в отдельных областях Украины, сообщал Монастырский. В случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов на отдельных участках украинско-белорусской границы будут возводиться временные сооружения.

В Госпогранслужбе Украины 15 ноября сообщили, что в данное время не фиксируют попыток нелегальных мигрантов проникнуть из Беларуси в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—