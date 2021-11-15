 

В “Слуге народа” требуют назвать фамилии нардепов, оказывавших давление на Kyiv Post

15.11.2021, 23:32, Новости дня
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“Давайте по мере фактов смотреть… Если будут факты, [разбор полетов] будет конечно… Фамилии хотя бы, пусть нам тогда скажут руководителям, мы будем делать выводы. Это как мне догадаться, 243 человека только в “Слуге народа”, – сказал Корниенко.

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила в понедельник, что на издание оказывали давление генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и депутаты от “Слуги народа”. Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера. В Офисе генпрокурора отрицают давление на журналистов издания Kyiv Post.

Новая глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк добавила во время брифинга, что если журналистка расскажет, кто именно из нардепов оказывал давление, то этот инцидент сможет рассмотреть созданная в будущем дисциплинарная комиссия политсилы. Она будет заниматься оценкой работы народных депутатов.

“Мы не знаем, было ли такое давление вообще, особенно со стороны народных депутатов”, – отметила Шуляк.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/927437341203894/

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”.

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post “с последствиями”. Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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