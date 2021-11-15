 

19-летний житель Луцка пожаловался патрульным, что купленное им “водительское удостверение” не отображается в “Дії”

15.11.2021, 23:32, Новости дня
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Сообщение патрульные получили 13 ноября.

“Заявитель позвонил на линию 102 и сообщил, что через интернет заказал себе водительское удостоверение категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1 тыс. грн. Затем “документ” он забрал в отделении почты в Луцке, и заплатил еще 3 тыс. грн. Также его удивил тот факт, что “документ” отсутствует в приложении “Дія”, – говорится в сообщении.

У водителя патрульные выявили водительское удостоверение с признаками подделки.

Открыто уголовное производство по  ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

https://www.facebook.com/lutskpolice/posts/3120004001551778


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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