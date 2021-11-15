 

Названы основные поведенческие черты кошек

15.11.2021, 23:10, Новости дня
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Кошки, которые живут рядом с человеком много тысяч лет, являются одними из самых малоизученных домашних животных. Наибольшая загадка – это их независимый характер, который формирует поведенческие модели четырехлапых.

Однако ученые их Хельсинки все-таки намерены разгадать загадки. Они провели ряд тщательных исследований, которые позволили определить общие черты поведения, присущие абсолютному большинству домашних кошек. Кроме того, владельцам котов предложили заполнить анкеты с множеством вопросов об их любимцах.

В результате ученые назвали семь главных черт характера кошек. В частности, эти животные очень активны, несмотря на внешнее спокойствие. Они также одновременно пугливы и общительны. Причем, последняя черта проявляется как по отношению к человеку, так и к своим сородичам и другим видам животных. Наконец, коки являются одними из самых агрессивных среди домашних животных.



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