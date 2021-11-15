Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине

Франции и Германии нужно подготовиться к возможному «военному сценарию» на Украине, потому что потом на подготовку не будет времени, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно РФ эскалирует ситуацию в разных сферах… Если РФ начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас… Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», – приводит РИА «Новости» заявление главы МИД Украины после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии.

Кулеба также заверил, что Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии и будет защищать себя.

Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что РФ никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что РФ якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках РФ у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.