Политика: Глава Госдепа начинает сходить с ума

Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны, глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение?

«Кризис с мигрантами в Белоруссии – это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной». Такова позиция госсекретаря Энтони Блинкена, подтвержденная официальным заявлением пресс-службы Госдепартамента США.

Это не первая и даже не пятая попытка назначить Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Однако есть нюанс: в прежних заявлениях западных стран была пусть ошибочная и извращенная, но все-таки логика.

В Польше и в пришедшей к ней на помощь «людно и оружно» Великобритании заявляют о том, что РФ имеет решающее влияния на президента Белоруссии. То есть Лукашенко поступит так, как ему прикажут в Кремле, поэтому нужно «давить на Россию всем цивилизованны миром», а она отзовет своего белорусского «цербера».

В реальности всё гораздо сложнее, чего из Варшавы и Лондона не видно, зато видно из РФ. Лукашенко – одна из наиболее трудных сторон переговоров для российской внешней политики, этот человек известен упрямством, непредсказуемыми эскападами и торгами на грани фола. Вот и теперь он грозит ни много ни мало перекрытием поставок газа по ГТС Белоруссии, хотя речь идет о российском газе и о российской по большому чету ГТС (трубопроводы принадлежат «Газпрому»). Такой сценарий – последнее, что нужно нашей стране, с советских лет ревностно следящей за своим имиджем надежного поставщика энергоресурсов.

В англо-польской картине мира РФ виновата тем, что не вмешивается в кризис. Но Блинкен говорит о намеренном провоцировании этого кризиса и о мотиве – отвлечении внимания от «значительной и необычной» концентрации сил у границ Украины.

Это заявление противоречит всему. Оно противоречит объективным интересам России. Оно противоречит официальной позиции ЕС, по которой Лукашенко с помощью мигрантов мстит европейцам за санкции, наложенные на его окружение и целые сектора белорусской экономики. Оно противоречит заявлениям с Украины, где никаких подозрительных перемещений российских войск не фиксируют. Оно противоречит любой логике. Оно противоречит здравому смыслу.

На поверхности только две версии столь странного поведения Блинкена. По одной из них, глава американской дипломатии сходит с ума на почве антироссийской паранойи. Обычно считается, что страны западных демократий застрахованы от подобных кадровых эксцессов, но прецеденты-то были.

Чуть больше семидесяти лет назад под окнами Национального военно-морского медицинского центра было найдено тело в пижамных штанах, принадлежащее Джеймсу Форрестолу – первому в истории США главе объединенного министерства обороны, который оставил свой пост всего за два месяца до трагедии. Согласно наиболее популярной версии, отставник повредился рассудком из-за антикоммунистической паранойи.

То, что Форрестол выбросился из окна с криком «русские идут!» – журналистский миф. Но «красной угрозы» он действительно страшился и имел проблемы с нервами – в силу переутомления и того, что президент Гарри Трумэн не разделял многих опасений Форрестола, не хотел лишний раз провоцировать СССР и велел провести реформу по радикальному сокращению армии, которую сам Форрестол предпочел бы бросить на «противодействие коммунистической угрозе» по всему миру.

У нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена примерно те же проблемы. Во внешнеполитическом «мозговом центе» президента Джо Байдена он занимает наиболее резкую антироссийскую позицию. При этом нужно понимать, что Блинкен из академической среды – он идеолог, а не дипломат-практик, влияние которого держится на старой дружбе с Байденом лично.

Другие ключевые функционеры (советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря по политике Виктория Нуланд, спецпредставитель по климату Джон Керри), конечно, не русофилы, но в большей степени реалисты и лишены блинкенского идейного настроя на расширение конфронтации с русскими.

Внутренняя конкуренция в среде всех этих людей сейчас ужесточается. Во-первых, в вопросах внешней политики Байден считает себя профи и желает оставлять последнее слово за собой, но бывает доступен лишь ограниченный период времени. В таких условиях возрастает значение фигур «второго порядка».

Во-вторых, период Блинкена для Госдепа – это период бесконечных неудач, среди которых отдельно стоит выделить ужасное по последствиям бегство из Афганистана, крупную ссору с Францией и усугубление конфликта с Китаем. У госсекретаря есть повод опасаться за свое кресло – кто-то из тех, кто дышит в затылок (например, крайне амбициозная Нуланд), может навести Байдена на мысль, что все провалы во внешней политике можно списать на Блинкена и его конфликтность.

Форрестола, замученного недосыпом и непониманием со стороны Трумэна, именно так из Пентагона и выжили, что окончательно свело с ума человека, входящего в число лучших военных аналитиков за всю историю Америки.

Блинкен на лучшего в своем роде никак не тянет, что может угнетать его дополнительно. Как бы там ни было, приехав в Польшу и попав там в агрессивно-русофобскую среду, он размяк и выдал откровенную глупость про зловещий план России.

Или – не глупость. Не в том смысле, что у РФ действительно есть зловещий план, а в том смысле, что зловещий план может быть у США. И Блинкен в таком случае не закапывается в своей паранойе, а действует по общему замыслу Белого дома и с санкции президента.

Если так, то нет никакой «войны башен» (точнее – не в этом случае) и нет сходящего с ума госсекретаря, а есть подготовка провокации, которая как-то связана с Украиной. Такой провокации, после которой, как полагают в США, РФ может направить на Украину свои войска.

От такого вряд ли получится «отвлечь» миграционным кризисом. Миграционный кризис лишь лыко в строку Блинкена, который готовит мировое общественное мнение к обострению где-то в районе Донбасса.

Возможно, Киев хочет передвинуть линию фронта. Возможно, выйти из Минских соглашений, что по факту может означать возобновление полномасштабных боевых действий. Возможно, за этим кроется что-то третье – от намерения ввести против РФ очередной пакет санкций до размещения крупного военного контингента США в Черном море.

Но всем было бы проще, если бы оказалось, что Блинкен просто сошел с ума. Или, как минимум, показал, что вопиющим образом не соответствует занимаемой должности, о чем регулярно пишут американские консервативные СМИ.

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