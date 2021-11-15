 

Врач перечислила противопоказанные после COVID-19 специи

15.11.2021, 22:54, Разное
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Врач-невролог Оксана Овдиенко назвала специи, которые противопоказано употреблять после перенесенного COVID-19. Исключение их из рациона позволит быстрее восстановить вкус и обоняние.
Данные состояния называются гипосмией и аносмией, с ними сталкиваются 75% переболевших коронавирусом. У десятой части из них на восстановление указанных чувств уходит до полугода.

По словам Овдиенко, вернуть утраченные чувства можно быстрее, для этого достаточно исключить из рациона острые специи. Речь идет об аджике, горчице и перце. В период восстановления важно вести спокойный образ жизни, придерживаться щадящей диеты. Лушчим вариантом станет сбалансированные питание, которое подразумевает употребление продуктов с высоким содержанием железа. Также следует регулярно гулять на свежем воздухе. Пользу принесут и умеренные физически нагрузки.

Источник: letidor.ru



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