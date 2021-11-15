 

Британские психологи рассказали о неожиданном нюансе восприятия людьми собственной внешности

15.11.2021, 22:54, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности восприятия людьми собственной внешности. Выяснилось, что ментальная самооценка индивидуумов зачастую сильно отличается от реального положения дел.
Как объяснили ученые, представляющие Бангорский и Лондонский университеты (оба – Великобритания), тема восприятия людьми своего образа являлась интересной всегда, однако особенное значение приобрела в настоящее время – период увлечения жителями планеты селфи и соцсетями. В ходе исследования, участниками которого стали 116 британцев, каждый испытуемый имел возможность получить реконструируемый мысленный образ собственной внешности, созданный при помощи компьютерного моделирования. “Ментальное селфи” генерировалось посредством выбора каждым из добровольцев одного из двух рандомных изображений, наиболее, по его мнению, походившего на него самого. Такой процесс повторялся многократно, и в итоге – для каждого из участников был создан некий автопортрет, хранящийся в сознании. Исследователи отметили, что в действительности мысленное представление человека о собственной внешности очень редко совпадало с реальным. “Обнаружилось, что представления испытуемых о самих себе сильно влияли на то, как они представляли свою внешность. Например, если человек считал себя экстравертом, он думал, что выражение его лица кажется людям более уверенным и располагающим к общению, чем было на самом деле”, – заключили специалисты.

Примечательно, что весьма схожие результаты были получены учеными и при проверке восприятия людьми собственного тела. Подход в изучении закономерностей был аналогичен уже упомянутому, и оказалось, что исследуемые воспринимали свою фигуру в большей степени в соответствии с отношением в самим себе. Так, участники, которые не были удовлетворены собственным лицом, и тело свое представляли более корпулентным, нежели в реальности. Материалы научной работы были опубликованы Psychological Science.

Источник: naked-science.ru



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