 

Юлия Михалкова оригинальным образом презентовала косметологический агрегат: “Просыпаешься утром и уже красивая”

15.11.2021, 22:54, Разное
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Популярная актриса и экс-участница шоу “Уральские пельмени” Юлия Михалкова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в рамках которой весьма эффектно представила подписчикам инновационное косметологическое оборудование. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
На снимках мини-коллажа, опубликованного в личном микроблоге Юлии Михалковой, сама красотка сфотографирована в кабинете клиники, держащей в руках большие очки черного цвета. Рядом с артисткой расположился большой электронный агрегат, который, как выяснилось из её откровений, является оборудованием, позволяющим за счет использования оптической системы эффективно омолаживать лицо, улучшая тонус кожи и способствуя достижению природной красоты. Хозяйка аккаунта упомянула, что использование агрегата привело её в восторг, а потому предложила подписчикам также воспользоваться инновационным методом омоложения. “Осталась ли я довольна? Да!!! И даже больше: гладкость, тонус и ровный цвет кожи – это же мечта любой девушки. Только представьте, просыпаешься утром и уже красивая без всяких этих основ под макияж, тонального крема, хайлайтеров и т.д. Красота!” – такой эмоциональной тирадой описала свои ощущения телезвезда.

Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что, рекламируя агрегат для улучшения состояния лица, красавица не пренебрегла возможностью продемонстрировать фолловерам всю себя во всей красе. Экс-звезда “Уральских пельменей”, сидя на простыне больничной койки, снялась в довольно эффектном наряде, включающем в себя длинное черное платье с открытым декольте и завышенным разрезом в боковой части, а также высокие сапоги, снабженные массивными посеребренными цепями. При этом, улыбаясь в объектив камеры, Михалкова кокетливо обнажила правое бедро, демонстрируя весьма пикантный ракурс.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что реакция подписчиков на публикацию оказалась довольно разнообразной. Так, часть посетителей страницы прониклась рассказом актрисы об “инновационном чуде” и начала интересоваться подробности презентованного Юлией Михалковой оборудования. Однако абсолютное большинство поклонников предпочло традиционно выразить восхищение великолепной внешностью любимицы, наградив её в комментариях массой комплиментов и “влюбленных” эмодзи.



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