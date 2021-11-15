 

BFM TV – не антиевропейский жест, а возвращение к корням — Макрон незаметно поменял цвет государственного флага

15.11.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уже несколько месяцев над административными зданиями во Франции развевается слегка изменённый триколор: Эммануэль Макрон решил заменить синий цвет, который используется во флаге Евросоюза, на более тёмный оттенок, пишет BFM TV. Окружение президента настаивает, что это не «антиевропейский» жест, а возвращение к исконному цвету одного из символов государства, утверждённому после Французской революции.

Он развевается над всеми административными зданиями — это один из символов Республики. На записи 2018 года видно, что в триколоре используется «кобальт синий» — такой же оттенок, как во флаге Евросоюза. Однако несколько месяцев назад синяя часть потемнела и стала цвета «морской синий». Разница заметна на примере двух выступлений главы государства: слева — 31 декабря 2017 года, справа — несколько дней назад, 9 ноября.

ТОМА СУЛЬЕ, замначальника отдела политики BFM TV: Принимая такое решение, Эммануэль Макрон хочет сделать его символом: возвращение к синему времён Французской революции, цвету Республики это в некотором роде возвращение к корням.

В 1976 году президент Валери Жискар-д’Эстен решил изменить синий цвет французского флага, который признали слишком воинственным. В результате он выбрал «кобальт синий», как на флаге Евросоюза.

Эммануэль Макрон принял своё решение в июле 2020 года по совету операционного директора Арно Жоланса.

ЭЛИОТ БЛОНДЕ, фотограф агентства Abaca Press, соавтор книги «Елисейский дворец: конфиденциально»: Каждая деталь передаёт индивидуальность, и для нас важно отметить эту информацию, это изменение синего оттенка, потому что оно также указывает на желание президента и его команды создать вокруг его президентства цветовую гамму, которую он смог бы себе подобрать.

Не все французские флаги заменили: новшество затронуло только те, которые установлены на административных зданиях, например, Елисейском дворце или Национальном собрании. Окружение Эммануэля Макрона заверяет, что такое решение является не «антиевропейским», а скорее обычной заменой, которая призвана снова вывести на первый план Республику.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы

23.03 / Суд оставил под стражей фигурантов дела об убийстве Шеремета

29.09 / Деркач – Западу: Украина не банкомат. Отдайте $13 млрд, выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете

03.04 / В Черниговской области военный-контрактник покончил с собой

09.12 / В СПЧ рассказали о вопиющих случаях нарушения прав россиян за рубежом

21.08 / Япония и США будут использовать маленькие спутники против больших ракет России, Китая и КНДР

14.08 / Тела погибших туристов найдены на дне Курильского озера на Камчатке

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

27.10 / Венедиктова дала Госбюро расследований два месяца на устранение недостатков в работе

23.09 / Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика