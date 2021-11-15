 

Обозреватель – Столтенберг ещё раз напомнил, почему Украина до сих пор не в НАТО

15.11.2021, 22:50, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Украину до сих пор не приняли в альянс. Как пишет «Обозреватель», Столтенберг отметил, что для этого Киеву необходимо соответствовать стандартам, модернизироваться и бороться с коррупцией. Кроме того, добавил генсек, среди всех членов объединения пока нет консенсуса относительно приглашения Украины.


Reuters

Украине обещали членство в Североатлантическом альянсе ещё в 2008 году, но до сих пор этого не произошло. Как пишет «Обозреватель», по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, стране для этого нужно соответствовать его стандартам, модернизироваться и бороться с коррупцией.

«Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать его стандартам. Мы помогаем украинцам с модернизацией, борьбой с коррупцией», — заверил генсек НАТО.

Кроме того, добавил он, все 30 стран альянса должны согласовать это, чтобы Украина стала его полноправным членом. Пока консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в НАТО нет.

Столтенберг отметил, что РФ протестовала против каждого расширения Североатлантического альянса, но, несмотря на это, недавно к нему присоединились Черногория и Северная Македония.



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