Обозреватель – Столтенберг ещё раз напомнил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Украину до сих пор не приняли в альянс. Как пишет «Обозреватель», Столтенберг отметил, что для этого Киеву необходимо соответствовать стандартам, модернизироваться и бороться с коррупцией. Кроме того, добавил генсек, среди всех членов объединения пока нет консенсуса относительно приглашения Украины.



Reuters

Украине обещали членство в Североатлантическом альянсе ещё в 2008 году, но до сих пор этого не произошло. Как пишет «Обозреватель», по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, стране для этого нужно соответствовать его стандартам, модернизироваться и бороться с коррупцией.

«Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать его стандартам. Мы помогаем украинцам с модернизацией, борьбой с коррупцией», — заверил генсек НАТО.

Кроме того, добавил он, все 30 стран альянса должны согласовать это, чтобы Украина стала его полноправным членом. Пока консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в НАТО нет.

Столтенберг отметил, что РФ протестовала против каждого расширения Североатлантического альянса, но, несмотря на это, недавно к нему присоединились Черногория и Северная Македония.