ДТЭК Ахметова купил семь кораблей угля для прохождения отопительного сезона

“ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях”, – сообщили в ДТЭК.

В компании Рината Ахметова добавили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной “Центрэнерго” поддержать работу украинской энергосистемы.

Также в ДТЭК напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает семь кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.

“Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей класса “Панамакс”, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года”, – сообщил Зеленский.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/257057606448404

Контекст:

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн тонн угля, в том числе из Польши (320 тыс. тонн) и США (150 тыс. тонн). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. тонн импортного угля.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

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