Зеленский: Недостатка угля в Украине не будет

“Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости такие же наши действия покроют потребность до конца всего отопительного сезона”, – сказал президент.

Он заявил, что Украина не покупает уголь у сепаратистов.

“Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как по мне, осужденными должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной эгергетической независимости Украины”, – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/1166415667217285/

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн тонн. По данным агентства “Интерфакс-Украина”, за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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