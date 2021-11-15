Таран: Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу. Плагиаторы

Володина тысяча, как политтехнология по спасению рейтингов.

Оцените как работает Зе-команда.

На фоне “варнергейта”, провала в энергетике, развертывания российских войск на границе с Украиной Зеленский записывает видосик. Думаете, он говорит о вызовах? Как Украина будет сражаться с врагом?

Нет. В нем он банально хочет снова всем понравиться. Поэтому обещает по 1000 грн из госбюджета каждому украинцу, который вакцинировался.

Прекрасный шаг, как на фоне падения рейтингов сбить негативное информационное поле и попытаться подкупить каждого украинца. За наши с вами деньги.

Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу.

P.S. Плагиаторы. У Юли тысяча была по курсу 6, Вити – по курсу 8, а у Володи – по 26. Чувствуете разницу? Люди тоже почувствуют.

И пусть Офис не думает, что это сильно спасет рейтинги.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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