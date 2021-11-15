Таран: Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу. Плагиаторы
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Володина тысяча, как политтехнология по спасению рейтингов.
Оцените как работает Зе-команда.
На фоне “варнергейта”, провала в энергетике, развертывания российских войск на границе с Украиной Зеленский записывает видосик. Думаете, он говорит о вызовах? Как Украина будет сражаться с врагом?
Нет. В нем он банально хочет снова всем понравиться. Поэтому обещает по 1000 грн из госбюджета каждому украинцу, который вакцинировался.
Прекрасный шаг, как на фоне падения рейтингов сбить негативное информационное поле и попытаться подкупить каждого украинца. За наши с вами деньги.
Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу.
P.S. Плагиаторы. У Юли тысяча была по курсу 6, Вити – по курсу 8, а у Володи – по 26. Чувствуете разницу? Люди тоже почувствуют.
И пусть Офис не думает, что это сильно спасет рейтинги.
Источник: Viktor Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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