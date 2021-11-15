 

Таран: Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу. Плагиаторы

15.11.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Володина тысяча, как политтехнология по спасению рейтингов.

Оцените как работает Зе-команда.

На фоне “варнергейта”, провала в энергетике, развертывания российских войск на границе с Украиной Зеленский записывает видосик. Думаете, он говорит о вызовах? Как Украина будет сражаться с врагом?

Нет. В нем он банально хочет снова всем понравиться. Поэтому обещает по 1000 грн из госбюджета каждому украинцу, который вакцинировался.

Прекрасный шаг, как на фоне падения рейтингов сбить негативное информационное поле и попытаться подкупить каждого украинца. За наши с вами деньги.

Украина знала Юлину тысячу, а теперь имеем Володину тысячу.

P.S. Плагиаторы. У Юли тысяча была по курсу 6, Вити – по курсу 8, а у Володи – по 26. Чувствуете разницу? Люди тоже почувствуют.

И пусть Офис не думает, что это сильно спасет рейтинги.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / В проекте “Северный поток – 2” нет никакого смысла – глава МИД Литвы

30.05 / В Украине усиливается контроль за защитой прав детей – Шмыгаль

09.08 / “Да подавитесь вы этими санкциями”. Лукашенко назвал Великобританию “прихвостнями американскими”

01.12 / Десантный катер подключился к доставке пассажиров с отрезанного острова Русский

27.07 / Гармаш об объявленном перемирии на Донбассе: Тактические плюсы от него я считаю значительными

12.11 / Жапаров рассказал Путину о ситуации в Киргизии

16.09 / Предварительная причина взрыва, из-за которого погибли туристы в Карпатах, – снаряд времен Первой мировой

18.06 / Первые фото нового пикапа Toyota Tundra попали в сеть

16.01 / Новый кроссовер Geely на базе Volvo представят в апреле

26.09 / Литва передаст украинской армии амуницию на €677 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика