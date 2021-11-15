 

Могут ли мультики спровоцировать дефицит внимания у ребенка? Оказывается, нет

15.11.2021, 22:30, Разное
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Чтобы оценить влияние экранного времени на психику ребенка, ученые Оклендского университета провели два исследования с участием 3787 детей и их родителей из Новой Зеландии. В первом из них специалисты изучали потенциальную связь гаджетов с дефицитом внимания и гиперактивности у детей возрасте 2 лет и старше, во втором — 4,5 лет.

Ученые провели анкетирование участников с целью выяснить, сколько времени они проводят у телевизора, а также их привычки, связанные с просмотром мультфильмов и телепередач. Также дети прошли серию тестов на определение симптомов гиперактивности и дефицита внимания.

Результаты показали, что более двух часов экранного времени не вызывают поведенческих проблем. Однако ученые сделали еще одно открытие: дети 4,5 лет и старше с симптомами дефицита внимания и гиперактивности больше проводят времени у телевизора по сравнению со своими сверстниками без подобных проблем. По мнению авторов исследования, это утверждает о том, что просмотр телевизора не вызывает таких симптомов, просто гиперактивных детей это занятие успокаивает.

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«Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности труднее общаться со сверстниками, и телевизор может быть для них менее стрессовой альтернативой. Кроме того, им трудно сосредоточиться на таких занятиях, как чтение. Яркие краски и динамика действия на экране может вызвать у них больше интереса», — считают ученые.

Ранее американские ученые провели исследование, также подтвердившее, что опасения по поводу негативного влияния экранного времени на детскую психику сильно преувеличены. Специалисты обнаружили небольшую связь между увеличением экранного времени и снижением успеваемости, уменьшением длительности сна и поведением с признаками синдрома дефицита внимания. 

Вместе с тем большее количество экранного времени было связано с большим числом друзей в соцсетях. Ученые предполагают что «социальная природа такого использования экранного времени укрепляет взаимоотношения между ровесникам и позволяет им оставаться соединенными, даже не находясь вместе».



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