Что тебе снится, крейсер «Москва»?

В Черном море военные испытывают нервную систему и прощупывают боеготовности потенциальных противников. Кто зашел в акваторию, на чем и зачем.



Американский ракетный эсминец USS Porter в водах Черного моря. Фото: Reuters

Военные корабли ВМС США и союзников по НАТО часто заходят в Черное море, а боевые и разведывательные самолеты летают над его акваторией. Нет никаких специальных соглашений, регулирующих полеты в воздушном пространством над морем, а военное присутствие нечерноморских стран регулируется Конвенцией Монтрё от 1936 года о режиме проливов, которая в мирное время ограничивает тоннаж, типы кораблей и время пребывания (до 21 суток).

После грузинской войны 2008-го и после Крыма напряжение в регионе нарастало год от года, а сегодня российское Минобороны заявляет, что «агрессивные действия США создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности». Американцы создают на Черном море «многонациональную группировку сил в непосредственной близости от российских границ с целью военного освоения территории Украины». В МО РФ утверждают, что Запад проводит маневры на случай подготовки Киевом наступательной операции на юго-востоке Украины и что корабли ВМС США способны на провокации.

Итак, 30 октября в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter, 3 ноября танкер USNS John Lenthall и 4 ноября флагман 6-го флота США USS Mount Whitney. Американские корабли нанесли визит в Батуми, куда прибыл премьер Ираклий Гарибашвили с прочим грузинским начальством. Американцы привезли с собой военный оркестр, прямо на пирсе выступал аджарский ансамбль танца, были сказаны речи о крепкой дружбе и о непоколебимом прозападном выборе Грузии, но пандемия ковида помешала провести настоящий массовый праздник.

Потом американские корабли отправились к берегам Болгарии и Румынии. Там к ним присоединились турецкий и румынские фрегаты, а также румынский корвет. Провели учения с совместным маневрированием. За ними на близкой дистанции в полной боевой готовности наблюдали самые мощные корабли ЧФ РФ: крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». Никто огонь не открывал, и особых провокаций не было.

Танкер USNS John Lenthall у берегов Стамбула, 3 ноября 2021 года. Фото: Serhat Cagdas / Anadolu Agency via Getty Images

Танкер USNS John Lenthall может нести до 40 тыс. тонн различных нефтепродуктов и горючего для заправки в море боевых кораблей и авианосцев. В мирное время на нем нет никакого вооружения, но есть потенциальная возможность установки различных зенитных автоматических артсистем, включая Phalanx CIWS. USS Mount Whitney — штабной корабль, в строю уже 50 лет с 1971-го, но его коммуникационная и компьютерная начинка постоянно модернизируется. Это мобильный (плавучий) межвидовой командный пункт, который позволяет командующему южным флангом НАТО в реальном масштабе времени руководить как 6-м флотом США, так и объединенными союзными силами в Средиземном море и прилегающем регионе. Базируется он в Италии и вооружен для самообороны тоже зенитными автоматическими артсистемами, включая Phalanx CIWS. В 2004-м в результате модернизации военный экипаж USS Mount Whitney был сокращен с 600 до 170 человек, но зато на борту разместили более 150 гражданских, в основном IT-специалистов.

Точное местоположение южной штаб-квартиры НАТО и основной базы 6-го флота США вблизи Неаполя хорошо известны, и в случае войны они будут уничтожены российским ударом. Но USS Mount Whitney должен успеть выйти в море, где его достать намного труднее, и там, в западном Средиземноморье, между Италией и Испанией, он будет маневрировать, выполняя свою штабную задачу. Понятно, что в военное время USS Mount Whitney в Черном море делать совершенно нечего, и его визит — в чистом виде военно-дипломатическая и пиар-акция. Появление USS Mount Whitney — очень ценного, но фактически небоевого корабля в Черном море ясно указывает, что

USS Mount Whitney. Фото: Chris McGrath / Getty Images

никаких «провокаций» американцы реально не планируют и не предполагают и что реальная угроза войны в ноябре 21-го года минимальна.

Похоже, усиленное словесное нагнетание военной истерии связано с тем, что сейчас в Москве верстается очередной план перевооружения и военного строительства, а через Думу идет бюджет, в котором не нашлось средств на лечение пациентов с гепатитом С и выделены недостаточные суммы на онкобольных в условиях стремительного сокращения ожидаемой средней продолжительности жизни в стране. Но зато нашлись средства на новые ракеты, танки, самолеты и ядерное оружие.

У американских коллег-генералов свои проблемы со своим бюджетом, который левые демократы хотят подрезать в пользу социальных расходов. Кроме того, по традиции каждый новый американский президент примерно через год после инаугурации формулирует и публикует собственную ядерную стратегию. Сейчас в Вашингтоне готовят Nuclear Posture Review 2022, и надежные источники утверждают, что Джо Байден, вопреки мнению своих генералов, настроен не только сократить или отложить ряд программ ядерного перевооружения, но впервые в американской истории официально объявить о принципиальном неприменении первыми ядерного оружия.

В свое время Леонид Брежнев провозгласил подобный принцип, который в настоящее время в российской военной доктрине отсутствует. На нем же строится китайская ядерная стратегия. Но в советском Генштабе никто в случае возможной войны реально заморачиваться с неприменением первыми не собирался, и в китайской проправительственной прессе сейчас публикуют статьи о вредности и ненужности этого принципа. Антиядерное и пацифистское желание Байдена отказаться от применения первыми вызывает серьезное сопротивление и раздражение как в Вашингтоне, так и среди союзников.

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Бывший посол в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс провел в начале ноября переговоры в Москве, в том числе телефонные, с президентом Владимиром Путиным. Бернс вернулся в Вашингтон убежденным в том, что угроза эскалации вялотекущего конфликта в Донбассе в широкомасштабную российско-украинскую региональную войну существует, о чем американцы не замедлили оповестить европейских союзников. Впрочем, американские военные эксперты полагают, что в настоящее время непосредственная угроза минимальна, поскольку в приграничной с Украиной полосе нет необходимой для серьезного наступления тыловой полевой инфраструктуры, госпиталей и т.д. Конечно, все это может быть доразвернуто, но, как полагают эксперты, не раньше середины января 2022 года.

В Кремле и Белом доме готовят онлайн-саммит Путина с Байденом на декабрь и личную встречу где-то в начале 22-го года. В прошлом году в апреле Байден и Путин также провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, которая состоялась в июне в Женеве. В результате «весенняя контрольная проверка боеготовности» ВС РФ, в ходе которой, по официальным данным, было выведено в поле «более 300 тыс. военнослужащих» и тысячи единиц техники, закончилась к маю вполне мирно. Похоже, в Вашингтоне надеются вновь в точности повторить удачный дипломатический ход.

Тем временем в Черноморском регионе все чаще летают американские и союзные разведывательные самолеты.

Очевидно, они хотят проверить, что, собственно, происходит на российской стороне. В акватории проходят морские учения. В МО РФ утверждают, что к ним должны присоединиться «силы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины». Но у Грузии ВМС нет, а остальные (кроме Турции) не в состоянии что-либо всерьез противопоставить ЧФ РФ.

Конечно, USS Porter — мощный боевой корабль. У него на борту более 90 различных противолодочных, ПВО и ПРО ракет, крылатые Tomahawk большой дальности и еще противокорабельные Harpoon, а также информационно-управляющая система Aegis, современные системы радиоэлектронной борьбы и другие средства активной защиты от ракетных ударов. По боевым возможностям USS Porter намного превосходит любой корабль ЧФ, но и ему в военное время незачем лезть в Черное море, во всяком случае, пока не подавлены морские и наземные противокорабельные ракетные комплексы в Крыму, на Кавказском побережье и на боевых кораблях ЧФ. Наносить удары дальним ракетным оружием USS Porter может и из Средиземноморья.

Вообще, пока корабли ВМС США с союзниками и ВМФ РФ устраивают хороводы, «отслеживают» вблизи друг друга и ходят кильватерными колоннами, как сто или больше лет назад, это еще не война и даже не готовность к реальной войне, а игра на нервах почтенной публики, за которую, впрочем, приходится расплачиваться миллиардами денег налогоплательщиков.

Павел Фельгенгауэр, Обозреватель «Новой»

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