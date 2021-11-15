В США представлен глубоководный робот для изучения климатических изменений

Робот Benthic Rover II может спускаться под воду на глубину до шести километров. Он работает автономно, выполняя все положенные на него функции.

Аппарат разработан американскими учеными из института Monterey Bay. По словам создателей робота, на таких глубинах можно собирать материалы, которые помогут климатологам изучать процесс изменений, происходящих в нынешнее время.

Ученые напоминают, что дно океанов на Земле изучено хуже, чем поверхность Луны или Марса. Там еще много тайн, которые предстоит раскрыть. Однако опуститься туда в управляемом человеком аппарате так же трудно, как слетать в космос. Только недавно современная индустрия стала предлагать автономные аппараты, которые могут самостоятельно выполнять сложную работу.