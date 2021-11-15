 

Принц Гарри обратился к личному экстрасенсу Дианы с вопросами о деталях смерти его матери

15.11.2021, 21:58, Разное
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Принц Гарри обратился к медиуму Салли Морган, которая в прошлом была личным экстрасенсом принцессы Дианы. Супруг Меган Маркл намеревался получить ответы на некоторые вопросы относительно смерти матери.
Принцесса Диана погибла в ДТП в 1997 году, а в 2006-м принц Гарри случайно увидел Салли Морган на одной из костюмированных вечеринок. Герцог Сассекский бросился на встречу к медиуму, начав задавать вопросы о своей родительнице. Внук королевы Елизаветы II спросил, узнала ли его Морган, на что получил положительный ответ. Медиум добавила, что помнит принца Гарри еще маленьким. Они встречались, когда ему было 7 лет.

Экстрасенс пояснила в недавнем интервью, что после той встречи спустя несколько лет герцог звонил ей по телефону, разговор длился более 40 минут. Тогда он спросил, что она знает о смерти принцессы Дианы. На это Морган рассказала, что незадолго до трагедии она разговаривала с ее сестрой Сарой Маккордейл и предсказала смерть леди Ди. Другие подробности своего видения она не стала рассказывать наследнику принцессы, но в интервью сообщила, что видела тротуар и попытки сделать матери принца Гарри искусственное дыхание, но они не увенчаются успехом. Леди Ди, по ее словам, умерла от сердечного приступа.

К слову, Салли Морган увидела и будущее принца Гарри. Несколько лет назад она заявила, что он женится на брюнетке.

Источник: peopletalk.ru



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