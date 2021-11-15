 

Ученые рассказали о вреде кофе для почек

15.11.2021, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие исследования доказали, что кофе является полезным для здоровья организма напитком. Теперь же исследователи выяснили, что в некоторых случаях он может быть вредным, негативно влияя на состояние и работу почек.
Научную работу проводили сотрудники Американского общества нефрологов. В ходе изучения данных двух исследований им удалось обнаружить связь наличия метаболитов в сыворотке крови, которые появляются у любителей указанного напитка, и развития хронических болезней почек. Оба исследования были подобными, так как участниками были люди средним возрастом 48-54 года, которых поделили на две группы. Одни ежедневно употребляли кофе, а другие за такой же промежуток времени пили по две и больше чашки напитка.

У участников второй группы были найдены 20 метаболитов, связанных с употреблением кофе. Три из них имели связь с развитием болезней почек, причем один мог положительно влиять на здоровье органа, а два других – отрицательно. Учитывая это, исследователи не рекомендуют злоупотреблять напитком, не превышая нормы в две чашки ежедневно.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Москвичи смогут задать вопросы об онлайн-голосовании на горячей линии

11.05 / Ольга Бузова после выписки из клиники отправилась на шашлыки

09.09 / Мнение: Китайский интерес в Таджикистане

22.11 / Мнение: Ракетный арсенал Китая и радиус его применения

01.08 / Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина

30.09 / Названы лучшие кроссоверы, не требующих ремонта после 500 км пробега

10.06 / Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

19.10 / Как не стать донором здоровых жизненных сил против своей воли: 4 признака человека с отрицательной энергетикой

18.02 / Генкоструткор рассказал о двухэтапной миссии по отправке космонавтов РФ на Луну

15.09 / Трендовые стрижки осени для дам с длинными прямыми волосами: кому что идет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика