Ученые рассказали о вреде кофе для почек

Многие исследования доказали, что кофе является полезным для здоровья организма напитком. Теперь же исследователи выяснили, что в некоторых случаях он может быть вредным, негативно влияя на состояние и работу почек.

Научную работу проводили сотрудники Американского общества нефрологов. В ходе изучения данных двух исследований им удалось обнаружить связь наличия метаболитов в сыворотке крови, которые появляются у любителей указанного напитка, и развития хронических болезней почек. Оба исследования были подобными, так как участниками были люди средним возрастом 48-54 года, которых поделили на две группы. Одни ежедневно употребляли кофе, а другие за такой же промежуток времени пили по две и больше чашки напитка.

У участников второй группы были найдены 20 метаболитов, связанных с употреблением кофе. Три из них имели связь с развитием болезней почек, причем один мог положительно влиять на здоровье органа, а два других – отрицательно. Учитывая это, исследователи не рекомендуют злоупотреблять напитком, не превышая нормы в две чашки ежедневно.

Источник: profile.ru