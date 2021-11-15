 

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в черном мини-платье

15.11.2021, 21:58, Разное
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Максим Галкин опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой, которая запечатлена в черном мини-платье. Артист не стал рассказывать, куда семейная пара собралась, оставив в подписи к публикации лишь сердечко.
Алла Пугачева сменила прическу, выпрямив волосы и укоротив челку. Шею Примадонна украсила ожерельем, а короткое и облегающее платье позволило поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру и длинные ноги. Максим Галкин на снимке позирует в гольфе песочного цвета, джинсах и кроссовках.

Фанаты поблагодарили юмориста за очередной совместный кадр с супругой. Многие интересовались, куда пара собралась, но Галкин предпочел не отвечать на эти вопросы. Подписчики отметили в комментариях, что супруги в очередной раз доказали, что они являются идеальной парой. а также отметили помолодевший внешний вид Пугачевой.



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