Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в черном мини-платье

Максим Галкин опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой, которая запечатлена в черном мини-платье. Артист не стал рассказывать, куда семейная пара собралась, оставив в подписи к публикации лишь сердечко.

Алла Пугачева сменила прическу, выпрямив волосы и укоротив челку. Шею Примадонна украсила ожерельем, а короткое и облегающее платье позволило поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру и длинные ноги. Максим Галкин на снимке позирует в гольфе песочного цвета, джинсах и кроссовках.

Фанаты поблагодарили юмориста за очередной совместный кадр с супругой. Многие интересовались, куда пара собралась, но Галкин предпочел не отвечать на эти вопросы. Подписчики отметили в комментариях, что супруги в очередной раз доказали, что они являются идеальной парой. а также отметили помолодевший внешний вид Пугачевой.