 

Handelsblatt – Польша требует от НАТО «конкретных мер» по решению кризиса на границе с Белоруссией

15.11.2021, 21:56, Новости дня
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НАТО должно предпринять конкретные шаги для того, чтобы положить конец миграционному кризису на границе с Белоруссией, пишет Handelsblatt, ссылаясь на слова премьера Польши Матеуша Моравецкого. Согласно данным польской полиции, в последние дни несколько групп мигрантов предпринимали попытки прорваться через заграждения на территорию Польши.


Reuters

На протяжении многих дней тысячи мигрантов находятся у белорусской границы, проживая во временных палаточных лагерях, пишет Handelsblatt. В связи с этим Польша призвала к помощи со стороны НАТО.

По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, альянс должен предпринять конкретные шаги для того, чтобы положить конец кризису на границе с Белоруссией. Моравецкий также заявил, что Польша, Латвия и Литва обсуждают возможность активации статьи 4 договора НАТО, согласно которой можно потребовать консультаций альянса.

Кроме того, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель подтвердил, что Брюссель введёт против Белоруссии новые санкции. По словам политика, штрафные меры коснутся всех лиц, ответственных за доставку мигрантов к белорусской границе.

Согласно данным польской полиции, в минувшее воскресенье группа из 50 мигрантов пробилась через заграждения на границе и проникла на территорию Польши. Впоследствии все нарушители были задержаны и доставлены обратно на границу с Белоруссией.

Также в Польше сообщили о ещё одной попытке прорваться через границу, в ходе которой мигранты забрасывали польских пограничников камнями. Как пишет Handelsblatt, Варшава провозгласила на границе с Белоруссией чрезвычайное положение.



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