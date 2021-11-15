 

В Полтавском облсовете сообщили, что в одном из детсадов региона ребенку замотали руки и ноги и заклеили рот. В полиции отреагировали

15.11.2021, 21:42, Новости дня
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“Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который произошел в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот”, – написал политик.

Он отметил, что уже обратился по этому поводу к руководству управления Национальной полиции в Полтавской области.

https://www.facebook.com/oleksandr.bilenkyi/posts/2256353881173286

По данным сайта “Полтавщина”, инцидент произошел в селе Стаси. Публичным его сделала сестра 4-летней девочки, она указала имена двух воспитательниц, которые якобы причастны к случившемуся. 

В полиции изданию рассказали, что изучат сообщения и “при необходимости должным образом отреагируют”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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