 

Пандемия усилила симптомы депрессии почти у половины пациентов с этим расстройством

15.11.2021, 21:36, Разное
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Результаты работы специалистов системы здравоохранения Intermountain Healthcare были представлены в ходе конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA). В исследовании приняли участие более 4,6 тысячи пациентов, которые обращались за медицинской помощью с симптомами депрессии как до COVID-19, так и во время пандемии. 

Анализ данных показал, что у пациентов с депрессией, диагностированной до начала 2020 года, показатели депрессии стали выше. В целом же около 40%  участников сообщили о том, что в течение первого года COVID-19 их состояние либо не улучшилось, либо стало еще хуже. 

Авторы исследования также обнаружили, что у таких участников впервые появились или усилились признаки тревожности. Пациенты с депрессией в 2,8 раза чаще обращались в отделения неотложной помощи с приступами тревоги по сравнению с населением целом. Кроме того, они в 1,8 раза чаще вызывали «скорую» с жалобами на сильные боли в груди. 

Будто свет погас: причины и симптомы депрессии 

Собрали все, что надо знать об этом расстройстве. Оно гораздо серьезнее, чем может вам показаться. 

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Специалисты напомнили, что длительная депрессия и тревожность не только сказывается на качестве жизни, но и значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний  из-за увеличения частоты сердечных сокращений и повышенного уровня кортизола. Известно, что люди, испытывающие четыре и более симптома депрессии, на 20% чаще страдают от болезней сердца.

«Депрессия является сильным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а из-за пандемии все больше людей чувствуют себя подавленными. Через несколько лет мы можем увидеть увеличение заболеваемости этими патологиями», — сообщили авторы исследования. 



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