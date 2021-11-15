Акции «Аэрофлота» подорожали

…после новости о том, что ЕС не включит компанию в санкционный список по Беларуси.

Акции авиакомпании «Аэрофлот» на Московской бирже выросли до 67,78 рублей за штуку после сообщений СМИ о том, что ЕС не будет включать компанию в санкционный список против перевозчиков, доставляющих мигрантов в Беларусь. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «Аэрофлот» не будет включен в разрабатываемый Евросоюзом санкционный список по Беларуси. Спустя несколько минут после этого акции авиакомпании начали дорожать. В 12:07 они достигли максимума, поднявшись на 2,52% — до 67,78 за единицу.

10 ноября Bloomberg заявил, что ЕС в декабре введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным издания, в санкционный список должна была также попасть авиакомпания Turkish Airlines за перевозку мигрантов в Минск.

В «Аэрофлоте» отметили, что компания «не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск, равно как и чартерных рейсов по этим направлениям». Также авиаперевозчик заявил, что информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию республики «не соответствует действительности».

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