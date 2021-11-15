Мнение: Франция изменила государственный флаг

Франция изменила государственный флаг. Светло-синий цвет заменен на темно-синий.

Фактически, это откат к тому флагу, который был у Франции до 1976 года, когда с темно-синего поменяли на светло-синий, мотивируя это тем, что темно-синий слишком воинственный и что светло-синий похож на флаг ЕС.

Новый-старый флаг отсылает к Великой Французской Революции и французским республиканским традициям.

Разумеется, у этого решения есть предвыборная подоплека, так как Макрон ведет борьбу за голоса правого электората, где весьма высокая конкуренция. Перекраска флага выглядит в этой связи сугубо политтехнологическим решением.

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