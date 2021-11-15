 

Мнение: Франция изменила государственный флаг

15.11.2021, 21:22, Разное
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Франция изменила государственный флаг. Светло-синий цвет заменен на темно-синий.
Фактически, это откат к тому флагу, который был у Франции до 1976 года, когда с темно-синего поменяли на светло-синий, мотивируя это тем, что темно-синий слишком воинственный и что светло-синий похож на флаг ЕС.
Новый-старый флаг отсылает к Великой Французской Революции и французским республиканским традициям.
Разумеется, у этого решения есть предвыборная подоплека, так как Макрон ведет борьбу за голоса правого электората, где весьма высокая конкуренция. Перекраска флага выглядит в этой связи сугубо политтехнологическим решением.

Источник: Colonel Cassad



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