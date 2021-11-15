 

Специалисты «Касперского» рассказали, какие приложения лучше удалить со смартфона

15.11.2021, 21:20, Новости дня
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Kaspersky рекомендует россиянам как можно быстрее удалить со смартфонов ряд приложений. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что недавно в магазине Google Play были обнаружены несколько очень опасных программок, попадание которых на смартфон создает очень большие угрозы.

В частности, остерегаться необходимо EmojiOne, Now QRcode Scan, Battery Charging, Smart TV remote и некоторых других приложений. Специалисты вовремя заметили, что они, на самом деле, являются вредоносными. Поэтому количество скачиваний каждого приложения не превышает тысячи раз.

Но если вы попали в это число, поскорее удалите вирусное ПО. В противном случае ваш гаджет и информация на нем могут оказаться в руках злоумышленников.



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