Специалисты «Касперского» рассказали, какие приложения лучше удалить со смартфона

Kaspersky рекомендует россиянам как можно быстрее удалить со смартфонов ряд приложений. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что недавно в магазине Google Play были обнаружены несколько очень опасных программок, попадание которых на смартфон создает очень большие угрозы.

В частности, остерегаться необходимо EmojiOne, Now QRcode Scan, Battery Charging, Smart TV remote и некоторых других приложений. Специалисты вовремя заметили, что они, на самом деле, являются вредоносными. Поэтому количество скачиваний каждого приложения не превышает тысячи раз.

Но если вы попали в это число, поскорее удалите вирусное ПО. В противном случае ваш гаджет и информация на нем могут оказаться в руках злоумышленников.