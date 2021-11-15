«Лидеры России» назвали победителей финала конкурса в треке «Культура»

Победителями трека «Культура» конкурса «Лидеры России» стали 14 управленцев из 4 регионов России. Одним из них стал участник из Череповца, который 24 года успешно совмещает две профессии – металлурга и балетмейстера, и в двух должностях он руководит коллективами, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финал трека «Культура» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Доме Беггровых в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 106 финалистов со всей России.

«Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека «Культура» стали 14 участников из 4 регионов России. 8 победителей из Москвы, 4 победителя из Санкт-Петербурга, 1 победитель из Архангельской области и 1 победитель из Орловской области. Все победители проходят в суперфинал конкурса», – сказал Комиссаров.

Пройдя серию дистанционных испытаний, конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретились на очных состязаниях. В течение оценочного дня они в командах решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Оценивали лидерские компетенции участников профессиональные эксперты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победителями стали участники от 23 до 46 лет.

Впервые в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» в числе победителей оказались супруги, это Дарья и Никита Семеновы из Москвы. Кроме того, Никита стал самым молодым финалистом трека, он работает в пресс-службе нефтегазовой компании «РНГ». Дарья более семи лет проработала в музейной сфере, большую часть которых в Государственном историческом музее, сейчас она руководитель направления по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре в ООО «Русатом карго».

Также среди победителей Альберт Жалилов из Санкт-Петербурга – оперный певец, солист Оркестра Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Помимо этого, он организует музыкальные фестивали в разных регионах России. Сейчас Альберт получает степень MBA.

В день развития конкурса с финалистами пообщались наставники трека – Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, директор Музея Победы Александр Школьник, Директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова.

«Без наставничества в театре невозможно. Однажды меня спросили: по каким учебникам учатся режиссеры в ГИТИСе? А они не учатся по учебникам, они учатся у Кудряшова, у Каменьковича, у Женовача, у Бутусова и других мастеров. Каждый из них – «ходячий учебник». Я говорю про театр, но это очень важно и в управлении, особенно в сфере культуры, без передачи знаний из рук в руки ничего не получится», – отметил Заславский.

Для финалистов прошли лекции и панельные дискуссии, посвященные вопросам развития культуры и креативных индустрий в России. Вместе с наставниками в мероприятиях приняли участие известные общественные и культурные деятели – Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, Директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара, Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Айрат Тухватуллин.

Победители получат возможность поработать с наставниками из числа ведущих деятелей культуры, претендовать на должности в Министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры.